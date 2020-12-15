日前意外捲入福灣巧克力爭議的桂冠公司，迎接年度最大湯圓銷售旺季「冬至」到來，15日特別舉辦記者會並邀請粉絲同樂。桂冠營銷中心協理黃淳仁表示，冬至檔期約占桂冠湯圓全年度銷售業績的六成，其中，又以經典的芝麻、花生、鮮肉口味賣得最好，也有部分商品外銷到美國、加拿大、香港、澳洲等華人市場！

而這場記者會也是桂冠12月初意外捲入知名品牌福灣巧克力爭議以來，舉辦的第一場公開活動，外界也對該案後續處理高度關注。對此，桂冠品牌公關代表陳玉翎受訪指出，事發後公司的第一準則就是，要用最負責任的態度快速回應消費者，並做好後續的捐贈事宜。

她表示，目前公司正在積極處理非營利組織免費申請該款「桂冠巧克力湯圓」的相關作業，她也透露現在申請情況「非常踴躍」，桂冠也會做好把關，逐一審核申請單位的資格，並確認後續的冷鏈配送及保存、使用等事宜，申請時間預計至12月25日止，明年1月將開始陸續配送。

除了上述因通路停售後，桂冠回收的超過7萬盒巧克力湯圓，將免費贈予非營利組織外，該款湯圓短暫上架期間已售出的超過3.3萬盒巧克力湯圓，合計所得逾295萬元都將全數捐給勵馨基金會。據桂冠內部人士指出，該銷售所得的計算方式，還是以通路最高售價89元計算，而不是優惠價。

不過，值得注意的是，已全面下架停售也停止生產的「桂冠巧克力湯圓」，事實上並非聯名產品，無論在產品外包裝或宣傳文字上，都完全未提到福灣巧克力，雙方只是原料採購上的合作，現在外界也傳出食品同業相互競爭的「陰謀論」之說。但對此桂冠並未評論，只強調將做好後續處理。而桂冠快速敏捷的應對方式，也激起網友一面倒正面評價，更盛讚桂冠是危機處理的「教科書」，對品牌形象有加分之效。

目前桂冠在市面上共有超過15款湯圓產品，市占率長年穩居第一，黃淳仁表示，桂冠湯圓以冬至檔期（每年11、12月）銷售最旺，占比達六成，其次是元宵檔期占三成，另外一成則是日常銷售，而這塊也是桂冠想積極強化的部分，也就是讓節令型產品更融入日常生活，因此包括近年推出跟冰品結合、甜湯組、氣炸甜點等多元提案，就是要讓消費者一年四季都可以吃湯圓！

(工商 )