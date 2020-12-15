中國大陸國家主席習近平15日在中共黨媒「求是」雜誌撰文稱，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，當前最迫切的任務是引領世界經濟走出困境。中國張開雙臂歡迎各國搭乘中國發展的「快車」、「便車」。

多維新聞分析，由於習近平發表此文的時間點，正好是美國選舉人團確認民主黨拜登確認勝出美國總統大選的同一天，習近平的這番言論也被視為是向拜登表態中方立場。

習近平該篇文章以「共擔時代責任，共促全球發展」為題，直指把困擾世界的問題簡單歸咎於經濟全球化，既不符合事實，也無助於問題解決。面對經濟全球化帶來的機遇和挑戰，正確的選擇是，充分利用一切機遇，合作應對一切挑戰，引導好經濟全球化走向。

文章指出，世界經濟長期低迷，貧富差距、南北差距問題更加突出。究其根源，是經濟領域全球增長動能不足、全球經濟治理滯後、全球發展失衡三大突出矛盾沒有得到有效解決。既要有分析問題的智慧，更要有採取行動的勇氣。習近平提出：第一，堅持創新驅動，打造富有活力的增長模式；第二，堅持協同聯動，打造開放共贏的合作模式；第三，堅持與時俱進，打造公正合理的治理模式；第四，堅持公平包容，打造平衡普惠的發展模式。

路透報導，美國選舉人團在美國當地時間14日投票結果確認，拜登在美國總統選舉中勝出，這是他入主白宮前的最終步驟之一。拜登隨後發表全國演講，稱這是「人民的意志」取得了勝利。他在演講中說，美國民主經受住了考驗和威脅，表現出了強大的韌性。

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