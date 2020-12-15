2020年爆米花棒球聯盟今（15）日在台中棒球場進行最後一天賽事，下午的冠軍戰由合庫、台電兩支傳統勁旅對決，形成投手戰。合庫靠著林瀚與陳智輝兩支適時安打攻下寶貴的2分，反觀台電雖有較多的上壘機會，但始終欠缺臨門一腳，只靠陳偉志的安打攻下1分。終場合庫就以2比1擊敗台電，收下這項比賽的第三冠。

合庫推出高耀佐迎戰台電的范孟晨，兩人都投滿5局，其中范孟晨5局被擊出6支安打、失2分。高耀佐投5.1局雖被擊出7支安打，但展現化解危機的能力，只失1分且非自責分，最後拿下勝投。

合庫隊高耀佐先發5.1局僅失1分非自責分，拿下勝投。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

合庫隊高耀佐先發穩健，牛棚表現亦佳，黃健隆、黃騰宥及吳昇峰都能力保不失分，加上守備方面貢獻3次雙殺守備，終場就以2比1氣走台電奪冠，當家捕手黃佳瑋獲選大會「最有價值球員」（MVP）。過去合庫曾在2017、18年抱回冠軍盃，在爆米花5屆比賽中就佔了3冠。

合庫副領隊許順益表示，這是王燕國接任總教練的第1個冠軍盃，也是合庫、台電兩隊都更換新教頭後首次在冠軍戰碰面。這次合庫運氣比較好，不過這只是剛開始，兩隊都有很好的傳統以及國際賽的革命情感，也是業餘隊的指標，期待把環境變得更好，對台灣棒球做出貢獻。

上午的季軍戰由安永鮮物與新北市交手，兩隊同樣擊出10支安打，但是安永靠著新北市投手奉送的5次保送合計攻下8分，以8比6擊敗新北市，獲得季軍。

安永鮮物靠著日籍投手高塩將樹投133球力撐8局，雖被擊出10支安打、失6分，但隊友火力十足攻下8分；加上黃勝雄後援1局穩穩鎖定勝利，終場安永就以2分之差擊敗新北市。

(中時 )