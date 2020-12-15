南市府消防局火調科人員勘驗火場，初步排除人為縱火可能。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市新營區下午傳出一場鐵皮屋火警，由於地點緊鄰急水溪畔河堤，風勢助長下，火勢一發不可收拾，當時57歲的何姓屋主還在屋內未來得及逃出，消防人員撲滅火勢後，何男已經燒成焦屍，住在隔壁的何男友人想要搭救也遭到惡火灼傷，警消調查後目前初步排除人為縱火可能，由於在場民眾事發前曾聽爆炸聲，是否因電線走火或其他原因釀禍，消防局火調人員明日將再勘驗釐清。

這場火警發生在今天下午3時許，台南市消防局119勤務中心據報新營區南紙里一處鐵皮屋起火，疑似有身障人士受困，先後派遣新營、鹽水、六甲、柳營等消防分隊15車共31人前往搶救，還未到達現場，遠處就可見到濃煙上竄，消防隊員趕到時，火光已伴隨濃煙不斷冒出。

警消立刻補水線灌救，並發現一名被火灼傷的男子，趕緊將他送往柳營奇美醫院，火勢在40多分鐘後撲滅，搜索火場時，發現何姓男子已經成為一具焦屍，手腳部位都呈現焦炭狀況，傍晚消防局火調科前往調查，初步排除人為縱火，後續還要再調查。

被火灼傷的男子表示他住在隔壁，房子是燒死的何姓男子父親生前借住，他向消防隊員供稱，事發他和友人在屋外聊天，突然聽到一聲很像爆炸聲的巨響，轉身看到鐵皮屋已起火燃燒，他想衝入救人未果，反被火傷。

據了解，何男患有小兒麻痺，原本居住在外地，2年前才會到此處獨自居住，平時無業，經濟狀況不佳，雖有姊妹但鮮少往來。

(中時 )