109年全國高中盃羽球錦標賽今天起到22日在嘉義市立港坪運動公園體育館舉行，是高中選手年度重要戰役，也是青少年選手代表學校爭取榮譽的大好機會，最終成績會作為全國青少年羽球分齡排名賽的參賽資格依據，而今年參賽人數創歷年新高，超過50校千名選手報名。

今日男子組團體資格賽登場，戰力堅強的合庫東泰高中A首輪迎戰勇源治平高中B，東泰首點魏以軒21比19、21比11拍落對手搶下；第二點東泰洪靖童開局手感火燙，以大比分差21比6率先拿下，孰料第2局治平蔡宗佑迅速調整，以21比18扳回一城，第3局雙方一路比拼到30比28才由洪靖童奪下勝利、助東泰聽牌。

第三點男雙東泰彭凡城／詹堯文對上治平王彥霖／蔡松宇，戰況再次陷入膠著，鏖戰三局後治平以2比1追回一點，第四點東泰高中楊凱安／陳昕打氣勢，以21比14、22比20擊敗對手，助東泰以3比1取得高中盃首勝。

賽後東泰教練田子傑表示，因為是第一場比賽，選手們還沒完全發揮，不過後半段氣勢有打出來，選手們相對也比較放得開，希望他們能再有自信一點，接下來的比賽更要全力以赴、贏得勝利。

109年全國高中盃提供網路直播服務廣大球迷，12月21、22日可在達克運動YouTube頻道收看現場直播，賽事期間大會官網、臉書、IG也將即時更新資訊。

合庫東泰高中A隊楊凱安、陳昕為球隊拿下獲勝的一點。（大會提供）

(中時 )