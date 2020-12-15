竹科四十周年國際論壇，台積電創辦人張忠謀、聯電榮譽董事長曹興誠15日同台領獎，成為全場焦點。2人所執掌的台灣晶圓雙雄為台灣晶圓代工產業強勁實力的後盾，外界對於2家半導體大廠曾經掌門人的恩怨情仇也格外關注。

曹興誠事後受訪表示，兩人之間沒有心結，是媒體作文章，會邀約張董聚聚，並稱讚台積電發展至今天規模，非常不容易，他很佩服。

1974年，由時任的行政院秘書長費驊、經濟部長孫運璿、交通部長高玉樹等政府高級官員與美國無線電公司（RCA）研究主任潘文淵討論台灣經濟如何從出口導向型態轉型，最終決定，藉由政府的主導來發展積體電路產業，於工研院成立「電子工業研究發展中心」，後來成為工研院電子所，就此發展積體電路技術，並派員海外培訓人才。

隨著良率大幅提升，加上示範工廠擴張產能資金愈發提高，工研院身為研究機構，準備開啟的第二期積體電路研究計畫，與其發生排擠效應，因此選擇將示範工廠切割出去，並在1980年成立聯華電子（聯電）。

至於工研院電子所的「超大型積體電路計畫」，時任行政院長俞國華希望民間持股能達到51%，但台灣企業家信心缺缺，募資不順之下選擇與外資合作，最後在行政院開發基金投資 48.3%、荷蘭飛利浦公司投資 27.5%、台灣民間投資24.2%之下，1987年台積電成立。

聯電成立之初，時任工研院院長的方賢齊擔任董事長，華泰電子創辦人杜俊元擔任總經理，原工研院電子所副所長曹興誠則是擔任副總經理，並於1982年升任總座。1985年，張忠謀來台並接任中研院院長及聯電董事長，但隨著1987年台積電成立，張忠謀擔任2家公司董事長。

直至1991年，曹興誠與其他聯電董事以「競業迴避」為由，聯合要求張忠謀辭去聯電董座，也因此事，市場認為是2人競爭關係的開端。

聯電一開始走垂直整合模式(IDM)，包括上游的IC設計、下游的IC封測公司，讓晶圓代工的產能利用率能維持在一定程度。但營運要兼顧所有面向，這與專做晶圓代工的台積電出現明顯差異。1995 年，聯電開始轉型為純晶圓代工廠，開始台積電競爭，並與各家IC設計廠合作成立晶圓代工廠，隨後逐步拆分內部成立的IC 設計公司，避免客戶擔憂競爭關係，但隨著台積電早年專注在晶圓代工業務，加上依靠自身研發製程取得先機，讓市場認為台積電更是晶圓代工方面的王者。

據《科技新報》報導，從台積電今日規模、營運等層面來看，台積電身為晶圓代工龍頭當之無愧，但當年聯電成立時就開始發展晶圓代工，張忠謀是來台灣並在台積電成立後才開始執行，曹興誠認為他是採用晶圓代工模式的第一人。不過，從張忠謀的自傳以及事後敘述來看，他在德州儀器時期就萌生相關概念，來到台積電只是實踐這個想法。

但隨著台積電與聯電分別在2003年台積電發展出0.13 微米銅製程、28奈米製程之戰，聯電也在2018年宣布放棄12 奈米以下先進製程研發，目前就只有台積電、三星電子以及英特爾還有辦法進入先進製程，聯電則是專注在特殊製程研發，並站穩12奈米以上製程。

曹興誠宣布退休後，逐漸淡出台灣半導體產業，但仍不時在報章雜誌分享自己對整個半導體看法。張忠謀一度在2005年交棒給現任聯發科執行長、時任台積電執行長的蔡力行，但隨著2008年金融危機到來，張忠謀重執兵符整頓台積電發展40奈米、28奈米製程，直到2018年才交棒給現任董事長劉德音、總裁魏哲家，創立雙首長制度，2人也在張忠謀退休後面對電腦中毒、光阻劑異常事件，但隨著先進製程布局完善，2人帶領之下的台積電股價與張忠謀退休時相比，上漲超過1倍，技術上持續拉開與競爭對手的差距，以及與客戶密切合作加強業務關係。

晶圓雙雄也在如今成為支撐台灣半導體發展的重要支柱，台積電今年7月底受到英特爾宣布延遲7奈米製程研發，股價直接衝破400元關卡，迎來台股權值王少見的漲停亮燈，截至15日收盤，台積電股價來到504元，日前收盤高點甚至來到524元，市值站在13.07兆元。聯電則是在美國商務部宣布制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際，迎來轉單效應以及大陸經濟強勁復甦後的半導體龐大需求，股價從7月初的17元區間，一路上漲至日前收盤高點50.9元，創下18年來新高紀錄。

(中時新聞網)