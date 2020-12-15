劉德華與劉青雲主演的《拆彈專家2》將於跨年12月31日上映，15日公佈終極預告，讓觀眾預先見到電影中核彈危機所帶了的巨大破壞力，不但香港知名地標青馬大橋在爆炸的衝擊力下被截斷，導致橋下的海水噴射出十多公尺高的巨浪，畫面極為震撼。

電影中，核爆後的震盪波讓海浪奔騰，就連直升機也都失去平衡。由謝君豪領軍的恐怖集團策畫驚天的核爆危機近在咫尺，劉德華和劉青雲兩大拆彈專家聯手對抗恐怖威脅，毅然踏入高空吊車，賭上性命，趕向青馬大橋化解危機。

劉德華說：「我的角色一直在緬懷過去，劉青雲則是活在當下，一對起戲來就很有火花。」他更大讚劉青雲演技過人，「我準備時就一直在琢磨，他怎麼可以把台詞說的那麼好，到現場發現，他一開口就可以立刻把我帶到那情境之中。」他更自我調侃說：「劉青雲演戲一直非常好，我以為我進步了，但這次發現我還沒追上他。」

劉德華這回也自我挑戰，演出殘障的拆彈專家，15日也公佈了義肢英雄海報，可以見到他左腿戴著義肢，卻捲入一宗可怕的核爆危機，在他追尋真相的過程中，核彈危機一觸即發，讓他分秒必爭，劇情也更為衝擊。監製劉德華從第一集開始，和導演邱禮濤合作愉快，到第二集時更有默契，他說：「導演在畫面上一直有很多趣味性的想法，有了第一集的經驗，這次每一場戲都有其獨特性。」

除了兩大影帝的精彩演技之外，《拆彈專家2》中的特效場面更是讓導演邱禮濤費盡心思，力求在場面上讓觀眾更有新鮮感，導演事前做足準備功夫，不但詳細研究香港赤鱲角機場，青馬大橋的實際數據，將大銀幕上的視覺衝擊建立在更可信的基礎之上。

但拍攝場面更為龐大和複雜，讓一向熱愛挑戰不說困難的導演都說：「這次的拍攝，真的挺難拍啊！」劇組更要困服各種難關，借到平常不開放拍攝的場景，以實景拍攝，有時只能搶時間拍3-4小時，甚至只有10多分鐘的搶拍機會，極度考驗劇組人員的應變能力，但拍出來的畫面更添加了真實感受。

(中時 )