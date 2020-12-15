台南市警察局新化分局唪口所近期查獲多起持有毒品等刑事案件，警察局局長詹永茂於15日中午親赴新化分局唪口所，慰勉第一線基層員警，頒發破案獎金及破案茶，對新化分局員警辛勞及努力給予最大肯定。

新化分局3日內查獲兩毒品案，都是員警細心主動查獲。12日唪口所所長蔡孟書深夜進行路檢攔查時，發現一輛自小客車行駛至路檢點前略有停頓，遂主動予以攔查，發現該車駕駛林嫌與乘客李嫌均係毒品列管人口，經兩人同意後當場於兩人身上查獲安非他命、夾鏈袋、吸食器及磅秤等犯罪工具。

14日深夜1時許，唪口所副所長呂俊慶執行巡邏勤務時，於新化忠孝路圓環見一男子行走於禁行機車道上，深覺有異，經盤查後發現該男子鄭嫌亦為毒品列管人口，經鄭嫌同意後於其背心上發現安非他命及吸食器，兩案皆依毒品危害防制條例函送偵辦。

新化警察分局長歐祖明表示，十分感謝局長於百忙之中撥冗前來新化慰問及鼓勵第一線同仁士氣，也感謝同仁深夜不畏辛勞積極盤查，展現維護治安的決心，並再次呼籲民眾，「拒絕毒品，一生幸福。好奇吸毒，永無前途。」

(中時 )