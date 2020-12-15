美國周一已經開始施打新冠疫苗，富國銀行發表報告指出，疫苗的推出將大幅提振民眾與市場對經濟的信心，美債將開始出現一波空頭走勢，指標10年公債殖利率最高可能急揚至1.5％。 富國銀行總經策略部門主管舒馬克(Michael Schumacher)是在周一接受CNBC專訪時做以上表示。他說，由於疫苗的上市，美國10年與30年公債殖利率將大幅走高。

舒馬克指出，「簡單說，全都是因為疫苗。隨著疫苗加快配送施打，我們認為將可大幅提振信心，到時候企業將會擴大聘用勞工，更重要的是，一旦殖利率走高，決策官員也會比較可以接受。」

舒馬克指的是聯準會(Fed)的決策官員。Fed周二起召開今年最後一次例會，會議將為期兩天，周三下午公布決策結果。

舒馬克進一步表示，「我們富國銀行的同事都認為，在疫苗開始配送幾個月後，整個情勢就會大幅好轉，而Fed主席鮑爾(Jerome Powell)與其他決策官員就會說『好吧，我們可以容忍10年期公債殖利率上揚20、30甚至40個基點。』」

舒馬克對於美債的看法等於是由多翻空，去年冬天當爆發新冠肺炎疫情後，舒馬克便預測避險資金將搶進美國公債，推升美債價格大漲，進而壓低殖利率大幅下滑。

在他發布相關預測後，美國10年期公債殖利率在3月9日崩跌至0.318％的歷史新低。

舒馬克預估，明年中前10年期公債殖利率將會來到1.15％到1.35％的區間，與周一收盤相較，相當於大漲23％到50％。最高甚至可能上看1.5％。

(工商 )