閎暉舉辦一年一度的法人說明會，第三季閎暉轉虧為盈後，閎暉預期第四季有機會比第三季小幅成長，下半年優於上半年。

閎暉第三季單季營收為4.52億元，季增43%、年減31%，毛利率20.3%，季增10.9個百分點、年增3.9個百分點，稅後淨利為1,300萬元，每股稅後獲利0.22元，第三季單季呈現小幅獲利，2020年前三季累計營收12.1億元，毛利率為6.6%，稅後淨損3.96億元，每股淨損新台幣6.6元。

閎暉表示，經過去年減資改善資本結構、聚焦後，今年第一季進一步決定將深圳旭榮廠逐步減產，以重新聚焦於車用零組件及機構整合元件，目前閎暉已具備穩健獲利小而美條件，第三季呈現小幅獲利，長期則朝向擴大營運規模，持續提升業務量能發展，展望第四季，從外在經濟環境看來，雖有新冠肺炎疫情、中美貿易戰及科技制裁等具不確定性負面因素持續影響，預期比第三季小幅成長，大陸及馬來西亞廠區上半年已全面復工及延遲的訂單逐漸回流，預期閎暉的整體營運表現下半年優於上半年。

閎暉指出，將持續調配全球銷售與生產布局，並提高台灣廠區與馬來西亞廠區的產能，汽車零組件除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，並積極發展車用內裝玻璃、汽車內裝機構新技術，機構整合元件則聚焦在穿戴式產品、智能鎖模組、網通光學機構零組件，5G相關產品等應用發展亦逐步展現成效。

(工商 )