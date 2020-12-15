紀錄片《十二夜2：回到第零天》上映3周全台票房突破300萬，第二集強調真的不恐怖、不會哭爆，聚焦在許多人為了流浪動物問題而努力。不只隋棠、吳慷仁等眾多名人都在臉書分享推薦，高雄市長陳其邁日前與導演Raye共同出席在高雄燕巢收容所舉辦的「吹狗螺音樂生活節」時，更答應會進戲院支持。

陳其邁14日包場力挺，看完後有感而發地說：「動保的工作，就像一條看不見盡頭的路，你不知道終點在哪裡、何時才能停下來，只能拼命的往前跑。」也深深地一鞠躬表達感謝，表示自己當市長後才知道動保工作很不簡單，大讚動保處的同仁：「你們做的事情比市長還厲害」。片中強調領養的重要性，陳其邁也坦言，小時候是買寵物來養，但現在家裡2隻貓「小米」和「Muji」都是領養的，笑說：「他們已經成為我的家人，還會一隻躺一邊陪我睡覺呢！」

導演Raye也稱《十二夜2》就像一堂課，用一個半小時的時間，幫助大家了解動物保護目前面臨的困境，也希望能向下扎根、走進校園，讓孩子明白動物生命教育的重要性。當天包場正好有許多校長前來觀賞，陳其邁也呼籲，希望學校能鼓勵小孩到收容所走走，像是高雄燕巢收容所已慢慢轉型成能教導生命教育的地方。該片全台熱映中。

(中時 )