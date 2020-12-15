日本動畫電影《鬼滅之刃 無限列車篇》上映至今，目前全台票房已超過5.5億，片商15日也宣布已向日方爭取並確認台灣可於12月31日上映4DX版本，上映影城包含台北信義威秀影城、林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城、新竹大遠百威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城，這次入場觀眾們可以享受更加刺激驚險的列車畫面，並且感受身歷其境的快感，與炭治郎一行人進行更精彩的冒險。

同時也公布4DX入場特典「劇場版-上弦之參‧猗窩座珍藏特製A5圖卡」，凡於各影城開放販售日起，購買4DX版本電影票一張，即贈一張圖卡特典，一票限兌換一張，數量有限，兌完為止，本次的特典以「猗窩座」獨有的技能「破壞殺‧羅針」為主要設計，這次特別加入人物亮光與壓紋效果，觀眾除了享受優質觀影體驗，還能把本片的關鍵角色，以最具紀念性的收藏卡形式帶回家。

另外，還有鬼滅粉們不可錯過的好消息，為了感謝支持本片的台灣觀眾，片商力邀為本片配音的主要角色聲優群「竈門炭治郎（花江夏樹 配音）」、「竈門禰豆子（鬼頭明里 配音）」、「我妻善逸（下野紘 配音）」、「嘴平伊之助（松岡禎丞 配音）」、「煉獄杏壽郎（日野聰 配音）」、「魘夢（平川大輔 配音）」等重磅級配音員，為台灣觀眾留下本片專屬的紀念簽名板，並將於4DX版上映期間，在木棉花粉絲專頁舉辦票根抽獎活動，更多消息請關注木棉花官方社群。

(中時 )