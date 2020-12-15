李心潔、柯震東及李康生主演電影《鱷魚》日前順利完成，拍攝結束後舉辦殺青酒，除了李康生因工作不克出席外，劇組開心在聚會上玩起交換禮物，尤其柯震東準備「巨大豪禮」給李心潔，引起一陣驚呼，原來他精心找了幾乎與人等高的鱷魚娃娃，爆笑說道：「因為我的角色就是片中的鱷魚，送娃娃是希望她回馬來西亞之後，不但要記得我，還要時時回憶我們曾經一起拍《鱷魚》這件事情，而且娃娃大到有點不可理喻，她應該很難忘記！」

李心潔在電影中飾演青農，因此挑選了充滿「農村味」的盆栽禮物給柯震東和導演陳大樸，開玩笑叮嚀他們要好好照顧花草，等電影上映時再來台灣檢查。柯震東抱著「幸運草」盆栽，開心地說：「覺得我人生蠻需要幸運的，剛剛摸了一下葉子還蠻堅硬的，希望有了這個盆栽後可以一直維持幸運。」

導演陳大樸笑說，每次回去跟老婆提到《鱷魚》的故事受到青睞，老婆都會潑他一些冷水，要他再次確認一下實際情況，感嘆說到：「做這行大家都有夢，可是遇到夢無法成真的機會其實很高，我老婆擔心我落差太大，會不斷提醒我要保持平常心。」

話鋒一轉提到李心潔曾是玉女歌手，導演陳大樸害羞在台上表示自己有私下練唱李心潔的經典曲〈裙襬搖搖〉，卻馬上接著說原唱在現場還是不要獻醜好了，而且音太高又唱不上去的話怕大家耳膜會受傷，在眾人鼓譟聲中獻聲，不過完全不在拍子上，讓李心潔趕忙拉著柯震東一同上台救場，最後3人一同大合唱，為這次的合作留下美好的回憶。該片由李心潔、柯震東、李康生挑大梁外，也找來阿KEN、巫建和、蔡昌憲演出，預計明年下半年上映。

(中時 )