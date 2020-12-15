氣象局表示，本波冷空氣將持續到周四，這段期間基隆北海岸、東北部宜蘭及大台北山區將有持續性降雨。整體低溫約14-15℃。(氣象局)

明(16)日持續受到東北季風影響，清晨北台灣低溫僅15℃，沿海、空曠地區及近山區平地溫度會更低一些，其他地區低溫約16至18℃，白天北台灣高溫僅16至19℃，花東地區21至24度，中南部地區還是可以來到25℃以上，東北季風將持續影響到周四(17)。

氣象局預報員官欣平表示，今日清晨新北富貴角自動測站測得最低溫12.7℃，台灣本島平地12人公測站也測得入冬以來最低溫，依序為新屋13.8℃、淡水14.1℃、新竹14.6℃、基隆及蘇澳15.0℃、板橋15.1℃、宜蘭15.4℃、台東及梧棲15.5℃、嘉義15.7℃、台南16.3℃、高雄17.8℃。

官欣平指出，本波冷空氣將持續到周四，這段期間基隆北海岸、東北部宜蘭及大台北山區將有持續性降雨，並可能伴隨局部性大雨或豪雨發生，迎風面東半部及恆春半島也有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

官欣平指出，周四之前北台灣低溫約落在14至15℃，沿海空曠或近山區可下探13℃，中南部地區約17至19℃，白天北台灣高溫約16至19℃，花東地區21至24℃，中南部地區仍可達25℃以上，周四、周五冷空氣減弱，北部降雨轉為趨緩。

周六(19)另一波冷空氣南下增強，降雨再轉明顯，下周一、二為主要受影響時間點，最冷預計和這周相當，根據氣象預報模式，中南部由於水氣較少，局部地區不排出有輻射冷卻效應發生，具體低溫會到多少度仍待持續觀察。

另外氣象局提醒，北臺灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，再加上近日宜蘭外海地震的影響，北台灣山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全。

(中時 )