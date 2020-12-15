由「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）及《親愛的初戀》尼克羅賓森（Nick Robinson）領銜主演的二戰軍事驚悚電影《致命天際線》，找來《艾莉塔：戰鬥天使》、《復仇者聯盟：終局之戰》特效團隊操刀逼真空戰場面，電影將在12月31日跨年檔和台灣觀眾見面。

《致命天際線》今年9月於多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元首映後，怪物題材結合二戰背景的超狂創意，帶給觀眾和影評宛如雲霄飛車般的刺激觀影體驗，一舉拿下「午夜瘋狂」單元觀眾票選獎，同時也在國際知名爛番茄影評網上獲得超過七成的正片好評推薦，更有媒體盛讚《致命天際線》是「準備好迎接2021年第一部令人心情愉悅的娛樂佳作！」

《致命天際線》由《死侍2》《玩命關頭：特別行動》製片團隊打造，找來紐西蘭華裔女導演梁文欣（Roseanne Liang）執導，梁文欣在2011年以首部編導長片電影《我的婚禮和其他祕密》打響名號，該片也成為該年度紐西蘭最賣座的電影。

梁文欣接受專訪時也表示：「這部電影讓我思考人們在面對逆境時，能產生多大的力量和勇氣，但不是以一種做作的方式，而是透過不完美的方式呈現。我們要如何在種情況下去處理、適應及生存，甚至讓自己進化，這對我來說十分有吸引力。」

克蘿伊摩蕾茲對於能和梁文欣合作也表示：「我想我有點虐待狂性格，我很享受參與一些拍攝時會很辛苦的電影，導演也讓我可以完全投入在演出之中，並嘗試運用身邊的小東西去作出最大的戲劇效果，也造就一場瘋狂的冒險故事。」

《致命天際線》故事敘述二戰期間，一名帶著機密貨物的女飛行員慕德（克蘿伊摩蕾茲 飾）登上一台B-17轟炸機，面對不請自來的慕德，男性機組人員對她的不滿與鄙視逐漸高漲，眼看雙方衝突越演越烈之際，他們目擊雲層中出現了神祕暗影，潛藏在雲端的未知恐怖。

(中時 )