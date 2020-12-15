行政院長蘇貞昌13日拿三倍券買漫畫要送孫女，不料卻被發現店員結帳時打統編，蘇14日時表示不知情，「不知道有人多事」，強調不會報公帳。對此，資深媒體人羅友志表示，蘇揆的遭遇當年前高雄市長韓國瑜的處境簡直一模一樣，而他分析這點小事會不斷延燒的原因後也感嘆，「這不是現世報嗎？」

羅友志今(15日)在臉書上表示，「蘇黑」正在苦嚐當年「韓國瑜被黑」的滋味！他認為，以「新聞元素」來說，「03722403統編」事件，根本是小事，真要大家放下成見看這件事，根本是你我買一本書、一包泡麵、一包菸回家，發票隨手丟在餅乾盒，這樣的事而已，但「發生在蘇貞昌上」就變成新聞，而且是燒也燒不完的延伸新聞，因為蘇揆是他是「最討厭的政治人物第一名」。

至於為何統編之亂會不斷延燒，羅友志直言，「因為揶揄他、尻ㄙㄟ他、酸他有收視率、有點擊率、有流量！」他更指出，這件事情和今年韓國瑜鋪天蓋地被抹黑，「一模模一樣樣！」只不過，現在換成了「蘇黑」。

羅友志指出，雖然他是「蘇貞昌專業戶」，但是他也罵蘇揆罵到自己都有點不好意思了，可是製作單位拿出前一天的收視率，他只能認了：「來吧！」因為大家愛看蘇貞昌被罵，「那個高、那個共識，不是一般的民怨，是咒怨」，同時，羅友志還點名桃園市議員王浩宇，並直呼，「你能說，這不是現世報嗎？罵韓國瑜還動用1450，罵蘇貞昌是全民1450」。

網友們也留言回應，「輸了還什麼都貪，輸真貪」、「私帳變公帳就是他的不對，除非我們小老百姓也能去行政院報帳。如此大的官區區3000塊也要貪，天理難容」、「1450是為了money，全民共憤是發自心底的」。

(中時新聞網)