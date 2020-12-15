中台灣知名鋁門窗品牌-勝群金屬，為歡慶深耕在地35周年，將原本預定興建大樓的千坪基地轉成公益平台、成立「Winnovation 勝群多功能展館」，15日下午舉辦盛大開幕活動、冠蓋雲集！勝群金屬董事長陳武華攜手夫人李秀珍實現駐村藝術公益平台，不僅率先捐款100萬元，首展三位藝術家分別捐出作品義賣募款近120萬元，合計約220萬元善款，將全數捐贈台灣行動菩薩助學協會。

勝群多功能展館今日開幕活動，由北屯區長歐陽明、勤益大學校長陳文淵、順天建設董事長柯興樹、龍寶建設董事長張麗莉、麗明營造董事長吳春山、台中市不動產開發公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發公會理事長王至亮等貴賓，偕同勝群金屬董事長陳武華及夫人李秀珍共同為展館開幕剪綵，近兩百餘位產官學界嘉賓到場祝賀，現場熱鬧滾滾、而且溫馨感人！

「人生有三個階段，創業、事業、志業，」想起當年創業的艱辛及貴人的幫助、陳武華哽咽落淚的說：「35年來，在許多貴人好友扶持下事業有成，個人對家庭、對員工的責任已經圓滿，接下來交棒之後，要致力公益，成就人生的志業、為社會付出！」

在歡慶勝群35周年、展館開幕的同時，陳武華也宣佈無給職接下台灣行動菩薩助學協會理事長重任。他坦言，疫情寒冬募款困難、協會財務缺口近八百萬，因此，他本人拋磚引玉率先捐出100萬元，並將勝群會館設定為公益平台，未來不僅藝術品售出後的2成將捐助行動菩薩協會，空間租用扣除行政成本後的盈利也將如數捐出。今日歷屆行動菩薩協會理事長吳春山、張麗莉、陳志聲等均到場聲援，齊力勸募各界共襄盛舉。

勝群藝術公益平台首展邀得重量級藝術家支持，包括台灣獲獎紀錄最多的女性雕塑家廖迎晰、以深山老林磅薄氣勢打動收藏的畫家陳炳臣、將奇木與觀音雕塑巧妙結合渾然天成的陳貞領，即日起在勝群多功能會館，以「山嵐。迎 曦。如意自在」展出到2021年春節前，展館免門票對外開放。

陳武華指出，收藏藝術品的門檻並沒有想像中高不可攀，會館讓民眾可以親近藝術、輕鬆收藏，滌養身心靈的同時又能做公益積福報，一舉數得。

為響應陳武華對公益志業的大愛，首展三位藝術家分別捐出作品在今日開幕慶義賣募款，而廖迎晰、陳炳臣兩位首度聯手、在勝群多功能展館現場創作「台灣映山紅」，將這件難得的珍貴作品做為義賣壓軸，期待能為勝群公益平台與台灣行動菩薩助學協會募得善款，最後由熱愛藝術、也是行動菩薩助學協會前理事長的龍寶建設董事長張麗莉，以22萬元得標。

陳武華指出，公益平台財務透明歡迎各界檢視，為昭公信，所有募款金額，特別邀請建業 法律事務所王士豪律師擔任見證人，將全數捐給行動菩薩助學協會，也歡迎各方民眾以年度 會員的方式小額捐款，用行動支持偏鄉翻轉。

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