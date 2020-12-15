告五人第二張專輯《運氣來得若有似無》，刻意脫離熟悉的錄音室環境，回到家鄉宜蘭、租下田野中的包棟民宿「小國生活」兩週，大費周章打造「民宿錄音室」，沒想到反而讓宜蘭出生的三人找回失落已久的安全感，告五人說：「每天開工的順序就是熱身、調音、試錄，討論著要用什麼樣的聲音，工作起來很放鬆，我們有時也會自己煮食放鬆一下，當然也會在民宿附近划船享受寧靜的片刻。」

除了工作，告五人每隔三、四天就去附近的超市買菜，一次買好三天份的伙食，分中餐跟宵夜來煮，「晚餐通常會以零食代替，因為大家都很專心在處理錄音的事情，最喜歡大家結束今日工作之後一起吃宵夜的感覺！」為了錄製夏夜特殊的蛙鳴蟬叫，告五人有天特別利用夜晚展開錄音工作，「那個晚上天氣非常好，宜蘭很常下雨，剛好那晚天氣晴朗，加上許多小動物和昆蟲都出來透透氣，覺得這樣的氛圍很適合錄下來。」中途休息時，告五人鼓手哲謙還帶來自家的甕仔雞，請工作人員吃雞補充體力，體會宜蘭在地的美味。

告五人與製作團隊善用民宿內外的獨特構造，以及平原的自然環境，創造了無法復刻的錄音空間，並向台灣僅存的全類比古典錄音師租借 Revox C278 盤帶機，反其道而行回歸「盤帶錄音」方式錄下絕大部分的歌。

沒想到，錄音期間發生一件無法解釋的超自然現象，當時錄完哲謙的鼓聲，製作人表示下一個步驟是「剪鼓（聲）」，當時正值農曆7月，眾人也沒多想，結果休息完再次上工時，發現原本在機器內的盤帶，在沒人觸碰的情況下，從A面莫名被翻轉成了B面。此外，犬青也發現只要自己接近盤帶，機器就會故障，但她一離開機器就沒事。面對無法解釋的現象，告五人心懷敬意，也希望新專輯可以在各界力量的加持下有好成績。

告五人是以雙主唱犬青、雲安，以及鼓手謙哥組成的搖滾樂團，多次獲音樂獎項入圍肯定，並拿下第 9 屆金音獎最佳新人與第 31 屆金曲獎最佳音樂錄影帶獎。以〈你要不要吃哈密瓜〉與〈披星戴月的想你〉在StreetVoice、YouTube 平台發跡，告五人於 2017 年後，陸續發行 EP《迷霧之子》與首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》。

告五人在宜蘭民宿錄音，累了就大啖甕仔雞。圖／相信音樂提供

告五人新專輯特別在民宿錄音。圖／相信音樂提供

告五人覺得在民宿錄音特別有安全感。圖／相信音樂提

(中時 )