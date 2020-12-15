南韓電影《素媛》描繪的原型、12年前綁架並以變態手法殘忍性侵8歲小女孩的兇手趙斗淳，本月12日刑滿後出獄，返回住家。由於此案引發社會高度關注，近日大量網紅、YouTuber、直播主紛紛湧入他的住所附近，讓鄰居快要抓狂。法院15日也作出最新裁定，要求趙在7年內不得夜間外出，也不可過量飲酒。

趙斗淳出獄當天，被警車護送回京畿道安山市的自家，此後他都沒有出門。不過，他的住所已連續多日被蜂擁而至的直播主以及看熱鬧或憤怒群眾包圍，不分晝夜都有人向屋內的趙喊話、猛爆粗口甚至試圖闖入，讓周圍鄰居不堪其擾，紛紛報警求助。目前，警方已封鎖通往趙斗淳家的要道，禁止外人進入。

據報導，有YouTuber直接把拍攝鏡頭對準趙家窗戶，氣憤高喊「我要殺了你！」。還有直播主為衝人氣，向觀眾喊話，指若訂閱人數達到門檻，他就會「攻入」趙的家中把他拖出來向大眾謝罪。有人甚至不斷替趙家叫外賣（貨到付款），讓附近餐廳老闆大呼受不了。

趙的1名鄰居13日在影片分享網站YouTube上怒斥：「你們這些人12年前都去哪了，現在才出來消費輿論？你們不就是為了衝人氣、求打賞嗎？但拜託不要讓我們也成為受害者」。

韓聯社則報導，法院15日裁定，現年68歲的趙斗淳未來佩戴電子腳鐐的7年期間，一律禁止夜間（晚上9時至次日早上6時）外出、過度飲酒（血液中酒精濃度須低於0.03%）、出入教育機構以及接近受害人200公尺以內，他此外也必須接受預防性暴力相關課程。

(中時 )