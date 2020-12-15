台南社區大學攝影班和彩妝造型班師生一行12人，到麻豆區港尾國小幫師生拍畢業照。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南社區大學攝影班和彩妝造型班師生一行12人，到麻豆區港尾國小幫師生拍畢業照。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南社區大學攝影班和彩妝造型班師生一行12人，到麻豆區港尾國小幫師生拍畢業照。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南社區大學攝影班和彩妝造型班師生一行12人，今日前進麻豆區港尾國小，為國小部和附設幼兒園共9位畢業生，義務拍攝畢業照。12人為9人服務，小朋友享受如明星般待遇，留下珍貴幸福的畢業照。

攝影社社長許素慧說，6年前受講師周盟欽的熱情感召，台南社區大學的師生開始造訪一些偏鄉學校，義務為師生拍攝畢業照。雖然周老師已於去年不幸離世，但學員們仍延續周老師的大愛，繼續為偏鄉的孩子們服務。

社大師生一早即到學校準備，首先由彩妝班學員為畢業班師生做造型，打點髮型和妝扮，每個孩子經過彩妝班學員的巧手後，都成了超「卡哇依」的小王子和小公主。港尾國小校長李啓榮和家長會會長陳奇峯在學員的協助下，也變得更上相了。

髮妝整理好後，接著由攝影班學員為全校師生拍攝團體照，除了團照，學員也為畢業生拍攝證件照和生活照，服務超專業。他們高超的技術，為港尾師生留下珍貴的鏡頭。

六年級導師姜修慧說，學生知道今天要拍照都很高興，一個禮拜前就在討論要穿什麼衣服，要在校園哪個點取景。學生徐佳琪說，明年要畢業了很捨不得，希望留下這些照片以後可以回憶。

李啓榮表示，很感謝台南社區大學攝影班和彩妝班師生，這些學員平日都有自己的工作，但基於服務的熱誠，每一年都來到偏鄉小校幫孩子拍照，精神非常讓人敬佩。

(中時 )