不論是看武俠小說或是宮鬥劇，裡面多多少少一定會出現聽了讓人聞風喪膽的藥，蒙汗藥、鶴頂紅都是大家耳熟能詳的藥品；古代祕藥這麼多，到底是為了故事所杜撰出來還是真有其藥？YouTuber77老大就針對古代6種大家聽過的祕藥，一一說明解釋。

知名YouTuber77老大影片中特別整理出「蒙汗藥」、「包生男配方」、「催情藥」、「鶴頂紅」、「白玉體香丸」、「金創藥」6種祕藥。77老大以出場率極高的的「天下第一毒」鶴頂紅來說，是確有其物；簡單來說它就是沒有那麼純的砒霜，由於和鶴的腦袋瓜顏色有點像，因此被古人命名為「鶴頂紅」，服用後嚴重還會造成呼吸衰竭死亡。

圖/ 翻攝自YouTube / 77老大

另一種是宮鬥劇裡常用的「催情藥」，77老大也說，古代這些催情藥都有一些厲害的名稱，像：快女丹、受寵丹、合歡散…等等，據他整理的資料，這些催情藥不外乎都含有丁香、蛇床子、人參…等藥材，主要是強筋健骨、溫補腎陽，或多或少的確能發揮作用。

圖/ 翻攝自YouTube / 77老大

雖然這些祕藥大多時被形容的有些誇張，但認真來說是確有其物、確有療效，77老大除了佩服老祖先的智慧和實驗精神外，也呼籲如果真的想要用中藥調身體，一定要找合格的中醫師與合格的中藥房，千萬不要使用一些奇奇怪怪的偏方，以免得不償失。

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(中時新聞網)