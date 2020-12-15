AI人工智慧為資訊科學次領域，目標是研發出模擬人類認知的機器，這些機器學習並解決問題，目前的人工智慧就是深度學習與模式匹配的演算法。人工智慧之父艾倫圖靈－英國數學家、資訊科學家兼理論生物學家，在二戰中研發電腦解密技術，後又提出「圖靈機」的概念，圖靈在經典論文「電機與智慧」中論述，電腦若能以智性回覆人類，就理應視為具備智慧；艾倫圖靈死後兩年，達特茅斯會議於1956年舉行，「人工智慧」由約翰麥卡錫首度定名，讓圖靈的遺澤得以延續至今。

提到人工智慧，有很多人會立刻聯想到科幻電影《魔鬼終結者》或是《2001太空漫遊》的HAL-9000，事實上，當今尖端科技還只是弱人工智慧能力相當有限，僅止於演算法涵蓋的少數功能。最可能發展應用人工智慧的領域就是軍中所謂麻煩危險的任務，如：上戰場護送傷兵離開，人工智慧讓許多仰賴人力的事務委派或是轉移給機器人。

人工智慧的討論中一個重要的議題是自主性，依定義而言，複雜度稍遜於人工智慧，嚴格論述，並不能將兩者合併混用；自主性較具哲學意涵，意指無需引導控制就能獨立作業，系統裝載人工智慧，就具備自主性的「潛能」，自主武器歷史悠久，越戰所使用的地雷就是早期範例，地雷在埋進土裡後完全脫離製造者掌握仍可持續運作，滿足了若干參數，如：人員踩上，武器於是引爆產生致命效果；自主性需要大量的辨識系統，這類系統在研發時就曾引起極大的爭議。

伊隆馬斯克擔憂配備人工智慧的機器人會壓制人類智能，他指出，若有一小群少數人在未來研發出通用人工智慧，就能統治整個世界；自主武器系統如何做出決策恐怕是人工智慧領域的最大挑戰。

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(中時 )