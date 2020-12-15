瞄準年底節慶派對商機！全聯福利中心15日宣布，將於12/18至明年1/7集結旗下調理品牌「美味堂」、「We Sweet」甜點、「阪急麵包」，推出多款限定商品及優惠，滿足消費者年底耶誕節、跨年派對的採購需求，包含前菜、主食、小點、甜食等，要讓消費者一站購足！

全聯觀察，今年受新冠肺炎疫情影響，推升「居家派對」的風潮更興盛，看準台灣人一年可吃5億7千多萬隻肉雞，全聯調理品牌美味堂今年特別推出聚會必備的「墨西哥香烤半雞盒」，只需烤箱或氣炸鍋覆熱就可品嘗，還有「紐奧良火雞翅派對盒」，預計2款商品9天可賣出近4萬盒，創下400萬元銷售額。

另外，全聯表示，美味堂也將推出一系列派對小食可搭配，像是獲得2018年比利時國際風味米其林2顆星獎章的「鴨胸菲力」，還有桃木嫩燻雞、卜蜂輕食沙拉胸、美味堂爆汁豆干切、美味堂金錢牛肚絲、夯烤雞肉球、黑胡椒毛豆莢等，售價39～119元，同時也能混搭Read Bread美式漢堡、新英格蘭堡，做出創意料理。

甜點方面，全聯指出，We Sweet甜點今年首次搭配節慶主題，不僅將門市視覺更新，希望帶給消費者耶誕節的幸福感，更一次網羅點心、布丁、蛋糕等近30款商品推出耶誕甜點饗宴，例如「草莓卡士達蛋糕」、「晶鑽生巧慕斯蛋糕」、「香芋布丁蛋糕」，還有「日式草莓大福」、「義式布丁」等，還將加碼推出全新限定商品「冬季派對蛋糕」，內含六塊迷你小蛋糕，一人一小塊，份量剛剛好。

麵包方面，全聯表示，12/18～12/31全聯阪急麵包將首次在耶誕節推出五款擁有耶誕視覺氛圍的外包裝，其中，首推限定款節慶商品「聖誕水果麵包」，還有「丹麥菠蘿麵包」、「奶酥菠蘿麵包」、「蜂蜜小可頌」、「雙葡萄軟歐」、「奶油羅宋麵包」等，通通單一價30元，12/25～12/31阪急麵包還有期間限定優惠，任選四個99元。

此外，迎接歲末年終派對旺季到來，全聯也將推出「微醺派對」生活提案，購買指定商品全聯價8折起，福利卡友指定品滿件加贈20福利點，品項涵蓋葡萄酒、梅酒、啤酒、威士忌等，還有「世界巧克力大賞」同步登場，期間購買指定商品滿129元加贈ARCOS印花一枚。

（工商時報提醒：喝酒不開車、開車不喝酒）

(工商 )