普生（4117）旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑喜獲國內唯一由中央主管機關舉辦之衛福部與經濟部「藥物科技研究發展獎」醫療器材類別百尺竿頭獎。普生RT-PCR核酸檢測試劑已獲歐盟、印度、澳洲等多國認證，及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，持續供應印度、印尼、墨西哥等地區試劑訂單需求。

此外，懷特生技研發上市的「懷特痛寶軟膠囊」，為治療中重度疼痛口服止痛新藥，也獲頒2020年「藥物科技研究發展獎」藥品類「銀質獎」（金質獎從缺）。

懷特生技表示，該止痛新藥完全符合美國FDA對止痛藥物風險與效益評估的管控標準，正積極與美國、日本、中國大陸商談授權，爭取技術授權金和新藥銷售額的權利金，進軍逾400億美元的全球止痛藥市場。

全球受疫情肆虐，普生積極大舉針對新冠肺炎病毒、抗體檢測試劑之研發與生產，除RT-PCR核酸試劑，亦包括抗原/抗體快篩試劑與ELISA血清抗原/抗體試劑等健全產品陣容。

普生還於9月起提前著手進行研發可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之PCR核酸檢測試劑(GB SARS-CoV-2 Influenza A/B Multiplex PCR)，亦同步計劃正申請歐盟、美國、台灣認證。

懷特生技長期深耕口服止痛藥領域，成功將治療中重度疼痛的「注射劑型」止痛藥，開發成「口服劑型」，克服了藥效因肝臟代謝而降低的缺點，今年順利取得衛福部藥證上市。

懷特生技李伊伶副董事長指出，「懷特痛寶軟膠囊」所使用的有效成分「納布啡」，具低成癮性和低呼吸抑制的優點，使用受限小，提升用藥安全性；此外，口服劑型加上有效成分為非管制藥品，更讓用藥便利性獲得提升。

(工商 )