經濟部加工出口區管理處中港分處長梁又文15日表示，2020年中港加工出口區招商達成率106％，尤其是外資招商成績亮眼、高達310％，總投資額已突破1,160億元！梁又文強調，中港分處積極媒合半導體設備廠入區投資及擴展，促進群聚廠商加碼投資，中港園區22家面板光電關聯產業廠商，2020年總營業額年成長4％、突破疫情困境，逆勢成長。

中港分處表示，為滿足廠商擴大投資與產業升級所衍生的人才需求，持續推動多元訂單式產學合作，從高工到研究所一條龍人才培育，除實質協助廠商人力資源提升外，更讓學生能達到「入學即就業、就業隨時充電」的目標，透過與北中南各大學跨域之產學合作，提升園區8％產值。

梁又文進一步表示，今年中港園區太陽能板設置、污水處理廠營運成績斐然，居全加工出口區之冠，循環經濟成效更是亮眼。區內目前太陽能板設置廠商共34家，總設置容量已提前達到3年（107-109）9百萬瓦目標，達成率187％；園區廢棄物循環再利用率達86％，協助廠商減廢減排循環再生，總經濟效益已突破2億元，並輔導取得國內第一家獲得BS8001循環經濟最高等級認證之殊榮，為加工出口區第一個成功案例。

梁又文說，中港加工區開區至今23年，由漫天風沙的環境，建設成為道路寬廣、綠意盎然、公共設施完善的濱海型綠美化園區，今年提升土地利用面積達4.56公頃，樓地板面積達10萬2,200平方公尺，可增加63億元投資、52億元年產值及700個就業機會。

(工商 )