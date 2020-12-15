日劇《今際之國的闖關者》上線後立刻空降Netflix台灣、日本排行榜第一名，持續稱霸冠軍寶座。劇迷們最津津樂道就是遊戲關卡設計巧思，Netflix特別邀請到獲封「狼人殺大神」之稱的歌手陳零九，來與《今際之國的闖關者》女神土屋太鳳跨國連線，2人分享各自在遊戲裡絞盡腦汁求勝的心得，土屋太鳳自爆弱點是智慧型關卡，一遇到動腦解謎就舉白旗投降，還超可愛尖叫「Oh My God」。

陳零九表示自己以前就追完《今際之國的闖關者》漫畫，早是原著作家麻生羽呂老師的大粉絲，這次非常期待真人版影集，一口氣就追完全季8集，也把握機會，在與土屋太鳳連線訪問時，犀利提問直擊核心，以自身玩狼人殺的經驗分析各個關卡難度，表示體力、腦力、運氣都很重要，土屋太鳳則回應「雖然這些都不可或缺，但更重要的是有可以相互幫忙的同伴，這樣就能撐下去 」，提點出劇中團隊合作的重要性。陳零九也藉機毛遂自薦搶當土屋太鳳的最強隊友，沒想到土屋太鳳幽默回答「因為我應該馬上就會被淘汰了，如果兩位（山崎賢人、陳零九）能一起組隊的話應該可以變成很棒的組合」，意外湊成「山崎零九CP」。

劇中一大特色是無法使用電器用品，土屋太鳳笑說如果只能帶一項道具到今際之國，最想帶「火」，因為有火就可以煮飯，還可以溫暖人心，絕對是求生必備，陳零九表示最需要現代人人必備的智慧型手機，但在今際之國卻失效，對他十分吃虧。此外，土屋太鳳對於劇中遊戲「非生即死」的殘忍規則十分感慨，如果能選擇是否找同伴組隊，她表示：「我會選擇一個人去挑戰遊戲，這樣就不會有其他人死掉了 ，也許這樣不會危及這個世界，不會讓其他人痛苦」，超真誠回答讓陳零九感動喊「我覺得土屋小姐是一個很有愛的人」。

鑑於劇中設定背景可能發生在不同城市，陳零九替台灣粉絲問出偶像內心話，過去曾來台工作的土屋太鳳一想到有機會到台灣冒險闖關，她興奮指名「最想去九份」，因為「很喜歡《神隱少女》裡面描繪九份景緻，我大約一年前也去那裡拍攝影片，風景很美、茶很好喝，老街非常熱鬧」，更開心表示「最想跟林志玲姊姊組隊，因為她非常漂亮，而且跟日本的AKIRA先生結婚， 我想跟台灣的人交流，一起闖關」。《今際之國的闖關者》於Netflix熱播中。

(中時 )