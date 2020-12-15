民進黨今天在官方LINE推出「敢按呢？2020十大錯假訊息」票選活動，國民黨痛批民進黨「做賊喊抓賊」，主張捍衛言論自由，呼籲執政黨不應介入判定消息真假，並誠心建議民進黨增列「丁怡銘誣指店家使用萊牛」、「蘇貞昌點名信功支持開放萊豬」等4則假消息，「這個鐵定可以獲得前4名」。

國民黨指出，民進黨辦「年度十大假消息票選」，真的是想要讓國人更了解假消息，還是只是想要搞大內宣？看看民進黨提供的「境內假消息」選項，通通都是不利蔡政府的言論，其中國民黨的反萊豬影片，早已獲得動保團體支持並非假消息，居然也被列在其中，難道只要是反對蔡政府的言論，就通通都是假消息嗎？

「蔡政府就是製造假消息元凶，四大假消息為何沒在選項內？」，國民黨抨擊，如果民進黨真的想要辦年度十大假消息票選，請問鬧得最大、人民最關心的幾個假消息，怎麼沒有列在選項之中？

國民黨建議，民進黨把這四個假消息通通納進選項，鐵定可以獲得前四名，包含「丁怡銘拿梗圖造謠，宣稱民間牛肉麵店用萊牛，影響商家聲譽」、「蘇貞昌在立法院宣稱屏東信功肉品支持開放萊豬政策，直接被信功打臉」、「王浩宇在臉書PO文誣指家樂福賣美國萊牛，引起民眾恐慌，被家樂福打臉」、「王定宇爆料東沙島遭中國海上民兵包圍超過60小時，被海巡署駁斥無此事」。

國民黨痛批，民進黨身為執政黨，卻靠著「打擊假消息」的手法，這幾年不斷動用社維法，對不利蔡政府的言論進行裁罰，但是大多數裁罰案件都被法院撤銷，就是因為法院認定許多言論內容根本不是假消息，而且這屬於人民的言論自由，不應該用社維法來加以管制。

國民黨斥責，民進黨過去一向追求100％的言論自由，但是如今卻以政府公權力，主動介入判定消息真假、予以裁罰，這種球員兼裁判的作法，完全就是在打壓異己、剝奪人民自由，完全違背民主的精神與價值。

(中時 )