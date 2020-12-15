台灣世界展望會今（15）日舉辦分享會，味全龍隊「選秀狀元」王維中到6歲即成為展望會資助童，並以電話連線問候多年來一路鼓勵他的資助人張阿姨。王維中說，從小就離家打球，練球過程很辛苦、壓力大，張阿姨總會寫信告訴他堅持夢想、不要放棄，有時收到張阿姨送的禮金，他都會存下來買手套、釘鞋。
張阿姨則在電話中表示，一路看著王維中成長，知道他是獨立向上的孩子，聽到他受傷就特別擔心，常透過媒體關心他的近況。王維中也邀請張阿姨明年親赴球場，觀看他回台打職棒後主投的第一場重要比賽：「一定幫妳留一席重要的貴賓席！」
就在分享會後，透過展望會安排，王維中更將預備好的簽名球親自送到張阿姨手中，祝她聖誕快樂。第一次見面的兩人都給彼此一個大大的擁抱，張阿姨感動落淚道：「當年照片上那個瘦瘦小小、看起來營養不良的孩子，如今長好大了！」兩人一同翻閱過往書信，張阿姨看著簽名球上的簽名，笑說：「你的字都沒變，還是那麼工整。」
(中時 )
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