因新冠疫情而揚名海外的大陸中國工程院院士、防疫專家鍾南山，日前在母校為自己的塑像揭幕引起輿論爭議，引起部份人士批評其「搞個人崇拜」，而且有違中國人不給活人立碑塑像的傳統。另有網民認為被稱為「吹哨人」的武漢醫生李文亮為抗疫而死，應予紀念卻至今未能立碑。

據陸媒《廣州日報》報導，知名的大陸傳染病學家鍾南山日前回到母校華南師大附中參加建校132週年校慶，並為該校為他建造的塑像揭幕。該校校長姚訓琪表示，舉行鍾院士塑像揭幕儀式主要是為了號召全體附中人見賢思齊，向鍾院士學習勇於擔當的英雄氣概，敢於發聲、不顧個人的名利，只把人民的生命健康放在第一位，做真正的英雄。

《羊城晚報》指出，雕像位於該校奧校樓前廣場，高度超兩米，鍾南山半身胸像立於座上，雕像刻劃出鍾南山戴眼鏡形貌，脖子上還掛著聽診器。鍾南山致辭說，今年是不平凡的一年，全世界新冠患者已經超過7000多萬，但大陸情況還是非常平和。大家在這裡舉行校慶來之不易，需要珍惜。

相關報導立即引起輿論熱議和批評。《多維新聞》指出，批評的主要有兩種觀點，一是許多人把武漢醫生吹哨人李文亮與鍾南山對比，認為前者為抗疫而死，可歌可泣，卻至今都未能立碑紀念；另外就是認為中國傳統上不給活人立碑塑像，更沒有親自為自己的塑像揭幕這等事情。

除了為自己塑像揭幕外，鍾南山先前也被批評「帶貨」(商品宣傳)。鍾南山近期曾參加國際燕窩博覽會為產品背書，亦曾推薦使用「白雲山複方板藍根顆粒」對抑制新冠肺炎病毒，亦曾稱讚飽受爭議的中藥「蓮花清瘟」，這些都讓他受到不少輿論批評。

不過，也有些意見反駁稱，鍾南山雖然爭議不少，但他在非典（SARS）和新冠疫情中發揮了很大作用，立一個塑像也說得過去，而且，過去給活人立塑像的不是沒有。

鍾南山曾在2020年初接受採訪時率先承認，武漢疫情已「人傳人」受到廣泛的尊敬。此後，鍾南山又在中國抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情表彰大會上獲得「共和國勳章」和「人民英雄」稱號。

(中時新聞網)