紅遍全亞洲的日劇《月薪嬌妻》回來了！《月薪嬌妻 特別篇》與現實世界同樣經過4年，新垣結衣飾演的「美栗」和星野源飾演的「平匡」終成眷屬，2人的婚姻生活將面臨重大課題。不但原班人馬全數回歸，還加入許多新角色，其中又以天團Mr.Children主唱櫻井和壽之子「Kaito」首度演出民間電視台連續劇最受矚目，他將飾演星野源的公司後輩。

除了2人在海報中抱著嬰兒的模樣引發熱議，新垣結衣還在預告裡秀了一段Rap，瀏覽次數突破270萬，可見該劇的超高人氣，星野源和新垣結衣異口同聲地喊「跟他（她）一起拍才有回到《月薪嬌妻》的感覺」，還稱讚對方「熟悉的感覺回來了」，也期待這長達145分鐘的特別篇可以給大家帶來小小的希望，讓觀眾們看完後能在忙碌的生活中喘口氣。

《月薪嬌妻》的故事背景是在橫濱，這次特別篇也和橫濱市公所合作，邀請原著漫畫作者海野綱彌繪製特別版的「結婚申請書」，不但有男女主角「美栗」和「平匡」，也加入橫濱的景色。而台灣的觀眾也能在明年1月29日於WAKUWAKU JAPAN上觀看，播出之前也會重播《月薪嬌妻》，讓大家重溫「戀」舞的滋味。

(中時 )