網友說，內行的都知道這家雞肉飯很好吃。（圖擷自馬英九臉書）

有馬粉認為，馬英九PO此圖意寓深遠，是此行最大亮點。（圖擷自馬英九臉書）

前總統馬英九臉書又有新美食曝光！這次〈大九好食光〉系列來到嘉義，當然是品嘗當地夙富盛名的雞肉飯。看到馬英九的PO出的美食照，嘉義人感謝他是最佳代言人，不過卻有不少網友歪樓說，PO圖出現「空心菜」寓意深遠，堪稱此行最大亮點。

馬英九昨（14）日在臉書上說，「又到晚餐時間，還在想要吃什麼嗎？香噴噴的雞肉飯，自己盛、自己吃。」從他曬出的4張照片，可知他在郭家美食店享用平價美食。網友大讚這家店以糯米腸出名，後來加入雞肉飯一樣好吃，內行的都知道光顧這家。

馬英九PO文正逢用餐時間，網友看到照片大喊，「總統，我也餓了…看起來太香了」、「雞肉飯加點芥末和一點點胡椒粉」、「 好想吃，好想吃」、「看起來真好吃」、「雞肉好，以後外面不敢吃豬肉了……」、「亮點是空心菜」、「嘉義火雞飯超好吃。最佳代言人」。

馬英九吃平價美食的親民作風，一直受到馬迷肯定，「雖然没有6萬御㕑在身…小心伺候，但隨心所欲、隨欲而安的美食…最新鮮美味」，且重點是不會跟DPP政府一樣打統編報公帳。不少馬迷注意到PO圖有「空心菜」字樣，竟然歪樓要他「把空心菜吃光光」、「雞肉飯看起來好好吃，空心菜就不要了！」、「歡迎來嘉義吃雞肉飯+燙空心菜」。

(中時新聞網)