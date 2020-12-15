國民黨革實院長羅智強今天在臉書表示，台中市教育團體和學者專家，大聲呼籲台中選出的立法委員在12月25院會投票表決萊豬行政命令時，捍衛台中市民的健康，投下反對票，點名「萊豬兄弟」，也就是立法院副院長蔡其昌、台灣基進立委陳柏維，聽到人民的心聲？

台中市教育產業工會與多個台中市家長團體，今天到台中市議會開記者會，榮總前主治醫師蘇偉碩説，現在環境要真話，必須有很大的勇氣，但他有孩子，必須站在學術基礎向大眾報告「萊豬有毒、萊豬就是毒豬」，台灣醫界已有世界第一份有關萊劑對人體細胞毒害的報告，政府怎能讓國民吃到萊豬，學童即使在學校午餐吃不到，回至家庭也難避免。

羅智強在臉書表示，看到這個沈重的呼喚，他想點名在立法院護航萊豬最用力的「萊豬兄弟」，也就是立法院副院長蔡其昌、台灣基進立委陳柏惟，「蘇偉碩醫生、台中家長團體們的話，你們聽到了嗎？」

羅智強指出，尤其是蔡其昌，面對超過7成反對萊豬的民意，過去還曾強勢反嗆「萊豬開放，不會轉彎」，看到這些家長、醫生的聲聲呼喚，「蔡其昌，你還是絕不轉彎，要護航萊豬到底嗎？」

羅智強嘲諷，100年前，美國的萊特兄弟把飛機送上了天空；100年後，台灣的萊豬兄弟把萊豬送進了台中，有這對萊豬兄弟，豈不是台中市民的悲哀。

羅智強對台中市民喊話，蔡其昌惡劣的地方，不僅在於背叛台中市民食安的託付護航萊豬，更惡劣的是，以「立法院副院長」的龍頭級身分，當護航萊豬的監軍、蔡其昌嗆「開放萊豬，不會轉彎」時，請問民進黨其他的立委，敢轉彎嗎？

(中時 )