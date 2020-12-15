桂綸鎂、楊祐寧專訪。（盧禕祺攝）

桂綸鎂與楊祐寧主演愛情喜劇《腿》，將在耶誕節搶攻大銀幕。他們出道近20年，各自的感情路愛得低調，楊祐寧更在今年與圈外女友情定終身，本月初又喜獲愛女，多了個「新手爸爸」的身份，人生往下個階段邁進。2人首次合作就化身銀幕夫妻，在片中從佳偶變怨偶，桂綸鎂更為了奪回楊祐寧被截肢的腿，展開一段荒謬的尋腿之旅，觀眾能從中感受到伴侶間從相識、相愛到相互虧欠的過程。

電影中夫妻倆始終沒把話講開，成了感情導火線，問起在一段親密關係中，怎樣才是好的溝通藝術，桂綸鎂說：「我覺得就是要坦白，開誠布公地說，當然要懂得用對方聽得進去的方式講，我認為那不是說服，而是把自己的感受分享給對方，是個互相的過程。」她坦言跟長輩溝通起來最棘手，「畢竟因年紀差距，所以價值觀比較不同，要溝通就比較難」。

桂綸鎂坦言現在較以前成熟，吵架時都是自己先道歉低頭。（盧禕祺攝）

她舉例18年前《藍色大門》入行當演員時就歷經一段革命，「家人那時候都是透過八卦認識演藝圈，所以印象很負面，後來我把易智言導演和電影工作人員介紹給他們，加上他們也到拍攝現場看，了解之後就很放心了，所以溝通、站在對方立場來看是很重要的」，她形容情侶關係也是如此，「有時候很多情緒來自於不了解」，也不能怕傷了對方而選擇不講，「不講的話，心裡更壓抑會扭曲自己，會越來越變得不像當初對方喜歡的自己，2人關係的張力也越來越大，造成惡性循環，這樣還不如把話講出來，還有可能改善」。

楊祐寧今年喜事連連，結婚生子，新片也將與觀眾見面。（盧禕祺攝）

楊祐寧則點頭認同，更有9字箴言「快快地聽，慢慢地動怒」的相處之道，「我覺得一段關係中，在愛裡是沒有懼怕的，不能有『我不敢跟妳講』、『我怕妳會...』這類怕觸碰到對方底線的事，這樣會1、2次不講後，關係會不健康」。他說，反而是能在對方面前卸下武裝，坦白脆弱處，當真的碰到事情時，另一半才不會錯愕，「我也有把自己比較軟弱的面向讓我太太看到，她很接受我這一面，也因為這樣的接受，我就會感覺被保護，很有安全感」。

至於感情上的地雷，桂綸鎂坦言遇到「爭吵的不回應」最難解，「當這個人完全關門的話，我會不知所措，當下會很焦慮，想說那事情怎麼繼續下去，不過後來想想或許這樣的留白滿好的，讓雙方都能冷靜一下」，楊祐寧則笑道：「果然摩羯座，跟我姐很像！我跟她吵架時就會關門，結果她整個炸掉。」

桂綸鎂與楊祐寧在片中從佳偶變怨偶，帶來荒謬愛情喜劇。（盧禕祺攝）

不過時間也換來他們2人的成熟和智慧，桂綸鎂坦言現在若吵架，先低頭的會是自己，「年輕時我可能會據理力爭，但現在我覺得2人關係勝過一切，道歉沒那麼可怕，先道歉再來好好討論事情，先和好，其他再說，低頭沒那麼嚴重，反而我比較珍惜這個關係」，楊祐寧則苦笑說：「因為我是男生，所以一定都是我先道歉囉！」

《腿》是部由金馬名導鍾孟宏監製、《陽光普照》編劇張耀升首度跨界執導的電影，故事描述，錢鈺盈（桂綸鎂飾）的丈夫鄭子漢（楊祐寧飾）在腿部截肢手術後不幸離世，她想拿回丈夫被截肢的腿，卻被醫院百般刁難、互踢皮球，於是一場驚天動地的「奪腿計畫」就此展開。電影24日全台上映。

(中時 )