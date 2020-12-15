（「精銳闊」基地動工前打造大型藝術園區「藝游位境」，成為今年台中熱門打卡景點。圖／精銳建設）

精銳建設首度插旗中科特區的「精銳闊」新案，15日熱鬧開工，基地現場所打造的藝術園區不但成為東海爆紅景點，「精銳闊」建案在設計規劃、產品價值與美學社區等三方面，立下業界新標竿。

其中，全街廓廣達4,320坪的「精銳闊」，有別於其他造鎮型大基地建案，社區僅規劃三棟266戶住家，由兩座公園、三座花園所圍繞，全街廓建築密度約15％，住家窗景飽覽綠意景觀與繁星燈海的日夜變化，創下中部唯一國際景觀宅的紀錄，不只是中科特區首見，在全台各大都會區也少見。

精銳建設行銷部協理高鴻麟表示，由於科技人士所接觸的產業皆為全球領先性事業，對於住宅觀念也更鍾情於創新、與國際潮流同步的產品，而精銳建設領先趨勢的品牌形象，與大基地、低密度的綠美宅理念，吸引中科購屋族群，「精銳闊的已購客戶，有很多是衝著精銳品牌而來看屋，一聽到雙公園、三花園的規劃就決定購買了！」

高鴻麟進一步表示，精銳打造綠美宅建築，在美學生活的軟性服務面同樣用心，利用「精銳闊」基地動工前打造大型藝術園區「藝游位境」，成為今年台中熱門的打卡景點，可說是建築業與藝術跨界合作的新模式；其中兩項裝置藝術作品，未來將收藏於「精銳闊」社區中，開美學超前進駐之先河。

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