嫁到好老公已不稀奇，碰到無私對自己好的大姑，才更難能可貴。一名女網友分享，自己婚後和大姑、婆婆同住，起初身旁好友都擔心她會過得相當辛苦，沒想到這12年來，大姑不但超挺自己，更是對自己的孩子視如己出，種種貼心舉動讓她對大姑表達感謝，「我愛她快比愛自己老公多了。」

這名幸福人妻昨(14日)在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，自己婚後和婆婆、大姑同住，起初身旁的好友都擔心，她會碰到婆媳問題或是姑嫂過招，不過12年的時間過去，大姑不只用心對待自己，連自己的3個小孩都相當照顧，連假時會帶孩子們出去玩、幫忙看作業，小孩的畢業典禮也從不缺席，讓她稱讚大姑「比我這個媽媽還稱職」。

大姑的暖心事蹟不僅如此，某日吃午餐時原PO慢了一步上餐桌，桌上只剩菜尾，大姑立馬下廚，再煮一道菜給她配飯；還有先前坐月子時，原PO和老公鬧脾氣，氣到吃不下飯，這時大姑除了親自下廚外，還跑過來安撫她，「我知道妳很生氣，但還是要吃飯，吃完再繼續生氣」。大姑的種種貼心行為，讓原PO相當感動，並說這些事深深刻在她心底，不會忘掉。

這樣的神隊友讓大批網友羨慕，「天使等級大姑」、「女人真的是要嫁給一個好人家，比嫁給一個男人重要！」、「真羡慕妳有個超級神隊友大姑」、「你很有福氣，懂得惜福感恩，更是難能可貴！」、「如果不好的是毒姑～這個是仙姑」。

(中時新聞網)