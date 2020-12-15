由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的元太科技工業及旗下子公司元瀚材料、元太美國的68億聯貸案15日完成簽約。兆豐銀指出，該聯貸案為5年期，主要為充實中期營運週轉金，參貸銀行尚包括華南銀行、安泰銀行、合作金庫、臺灣銀行、新光銀行、台新銀行及上海商銀，合計8家銀行共襄盛舉。

15日由兆豐銀行總經理蔡永義、元太科技董事長李政昊及元瀚材料董事長陳永恒共同出席完成簽約。元太科技由台灣造紙龍頭永豐餘投控於1992年成立，運用麻省理工學院(MIT)多媒體實驗室開發出來的電子紙技術，成就產值達數十億美金之電子紙市場，兆豐銀指出，元太科技不僅為全球電子紙技術領導廠商，旗下子公司所擁有的FFS廣視角技術也成為高階消費性電子產品之標準配備。

兆豐銀表示，今年以來，雖新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但元太科技前3季合併營收成長9.2%為TWD111.05億元，毛利率45.7%，創歷史新高，合併稅前淨利29.73億元，年增率26.77%，銀行團也看好第4季受惠於宅經濟遠距生活持續，帶動旗下電子書閱讀器產品需求，又為歐美耶誕檔期將臨，可望維持強勁營運動能，因此該聯貸案亦創下超額認購潮。

(工商 )