隨著本周日新一波東北季風增強，強烈的冷空氣南下讓全台氣溫急凍，中部以北清晨夜晚低溫下探15度。一位媽媽早上騎車載兒上學時，透露覺得冷，貼心的兒子竟馬上張開雙臂幫忙擋風，讓媽媽大為感動。文章曝光後也讓網友大讚：「兒子好暖！」

原PO在「爆廢1公社」上表示，早上載兒子上學，正當她停車買早餐時，兒子突然問她「媽媽妳會不會冷？」原PO則回「好像有一點冷喔。」沒想到話一說完，站在前座的兒子竟然張開雙臂，伸出小手並蓋在她的手上說，「媽媽，我幫你擋風，你就不會冷了喔」。

原PO看到兒子的貼心舉動，也忍不住拍下這暖心的畫面。她表示「你的小小手臂給了媽媽大大的溫暖。」一句貼心的話、一個小動作，就足以讓她體溫瞬間升溫。

文章一曝光，網友紛紛大讚兒子的超暖舉動，直呼「甜死惹」、「小小孩的溫暖」、「從小就是暖男 」、「好有愛的背影」、「這樣的愛很純真！溫暖媽媽的心」、「從小就撩妹…很會」。不少家長也在留言中分享，雖然家裡小小兒子有時很皮，但出門時也是貼心的小暖男。

(中時新聞網)