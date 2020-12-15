電動車大廠特斯拉上周五(11日)正式在標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices)宣布下，納入標普500指數，被取代的成分股為公寓投資管理 (Apartment Investment & Management，AIV)，將於本月21日開盤前一次納入該指數。至於被剔除的AIV，15日股價盤前崩跌超過84%。

AIV股價周一(14日)盤中震幅達到36%，終場下挫0.20美元或0.50%、報收40.34美元。周二盤前該檔股票迎來崩跌時刻，截至台灣時間15日晚間9點30分，該檔股票崩跌34.64美元或85.87%、暫報5.70美元。

特斯拉今年以來創下諸多驚奇紀錄，若以拆股後股價來計算，特斯拉股價從今年股災後低點的70美元價位區間，一路飆漲，雖在拆股後止步於500美元關卡，但隨著11月宣布特斯拉將納入標普500指數，該公司股價一路突破500美元、600美元關卡。

特斯拉今年第三季（7到9月）繳出該公司成立以來最亮眼業績，季營收與交車數量皆創下新高，並寫下連續5季盈餘紀錄，這也讓特斯拉拿下進入標普500指數門檻。今年前三季總計交車31萬8,980輛，若想到達到特斯拉執行長馬斯克所聲稱的年交車數量50萬輛的目標，第四季達到18萬1,020輛交車新高紀錄，等同季增30%。

(中時新聞網)