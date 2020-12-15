俄羅斯的首款5代戰機Su-57「重罪犯」(Felon)終於進入量產，它是一種雙引擎的大型空優戰機，是否需要另一款較小型的單引擎多功能戰機戰機做為輔助？「軍事觀察」(Military Watch magazine)表示，俄國航空研發單位，很可能會仿效美國F-35的模式，開發另一種輕型戰鬥機，以輔助Su-57空優戰鬥機，和即將推出的MiG-41重型攔截機。

「軍事觀察」報導，就如F-35有點類似F-22，俄國的5代輕型戰機，應該也會與Su-57相似，並使用相同的發動機，以節省後勤負擔。俄國最傑出的發動機研發單位-土星聯合體(NPO Saturn)正在研發專為Su-57使用的izdeliye 30，是現在的AL-41F的進一步改良型，據該設計局表示，izdeliye 30的推力表現會比美國F-35戰機使用的普惠F135引擎推力更強大，號稱「第六代性能水準」，預計2022年可以進入生產階段。若是如此，俄版的單引擎5代戰機，就有夠力的引擎可使用。

米格設計局曾提出的輕型單引擎戰機概念圖。(圖/MIG)

雖然許多飛行員偏愛雙引擎戰機，因為推力更大，安全性比高，但是單引擎輕型戰機卻有造價便宜、維護成本更少，操作成本低的好處。

基於Su-57的發展經驗，單引擎輕型戰機可以應用許多Su-57的技術，包括前述所說的同一種引擎，還有相同的雷達與傳感器、匿蹤塗層、空對空飛彈，與其他武器系統。當然，輕型戰機的武裝數量一定較少，比如Su-57可以攜帶10枚空對空飛彈，而輕型戰機可能僅有6枚飛彈(或更少)，雖然如此，對於許多中型國家來說，這樣的武備也足夠了。

自從前蘇聯在1980年代，結束了MiG-21BiS、MiG-23和MiG-27這幾種第三代戰鬥機的生產之後，蘇聯/俄羅斯就沒有再設計單引擎戰機了，因此會有相當大的發展空間與國際市場。俄羅斯技術公司(Rostec)首席執行官謝爾蓋·謝梅佐夫（Sergei Chemezov）曾說，俄系飛機一直都具有巨大的出口潛力，假如俄國有輕型單引擎5代戰機，相當有潛力與與美國F-35分庭抗禮。

目前俄國的主要外銷戰機仍是MiG-29/MiG-35、Su-27/Su-30/Su-35系列，這些戰機雖然仍然很有外銷潛力，但是畢竟在分類上是不具匿蹤效果的4代戰機，因此銷售前途已經步入尾聲，因此從俄國軍用航太產業的角度來看，提出輕型單引擎5代戰機的計畫，更顯得重要。

(中時新聞網)