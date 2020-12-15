男子想與前妻復合，竟做出恐怖行為，大陸瀋陽一名男子，打算與前妻談復合，但兩人卻發生口角，男子毆打前妻一頓後，將她與女兒塞進行李箱，直到路人發現男子推的行李箱發出怪聲，整起驚悚事件才曝光。

本月9日清晨大約5點多，瀋陽市的警察局接到民眾電話報案，表示位於某處的社區，發現一名男子推的行李箱中，傳出陣陣女子呼救聲，憂心是不是有人遭到挾持，希望警方趕緊前往查看並救人。

根據外媒報導，警方前往該社區調查，發現男子獨自推行李箱，從社區走出來，之後開著一輛白色轎車離開，警方從調查車輛下手，車主是一名35歲薛姓女子，隨即前往薛女住處，結果看到薛女的10歲女兒遭綑綁在家中，身上有遭到毆打的傷痕。

小女孩向警方表示，自己是被繼父毆打，且繼父將母親裝進行李箱後就出門了，警方隨即展開搜索，幸虧當天下午有民眾報案，表示一處橋墩南側有女子求救聲，果然是被綁走的薛女，她趁男子下車時逃脫行李箱，並向路人求救，至於男子則涉嫌非法拘禁，目前被警方依法刑事拘留，全案仍在偵查中。

(中時新聞網)