今年逢新冠肺炎來襲，健保署利用「健保雲端資訊查詢系統」掌握病人旅遊史以及透過「健保卡系統」作為口罩實名制的販售平台，完成防疫超前部署，為其他國家讚譽學習的對象。為將健保推向國際舞台，健保署於15日舉辦「台菲健康保險體系如何因應COVID-19疫情交流視訊會議」，由我駐菲律賓代表處徐佩勇大使擔任會議主持人，健保署分享我國防疫政策，菲律賓健保公司資訊長Dr. Art Alcantara亦分享菲律賓健保體系如何因應COVID-19疫情。

101年台灣與菲律賓簽定「台菲雙方全民健康保險合作瞭解備忘錄」以來，菲律賓健保公司(PhilHealth)除曾於107年來台學習我國全民健保總額支付制度(Global Budget)及疾病診斷關聯群(Tw-DRGs)制度，108年健保署長李伯璋親自率團前往菲律賓馬尼拉舉辦「台菲全民健保與智慧醫療應用交流會議」，交流成果豐碩。

在新南向政策下，基於健保署與菲律賓PhilHealth長久以來的交流合作基礎，健保署將持續深化雙邊交流。李伯璋表示，因COVID-19疫情爆發流行，健保署以COVID-19的防疫經驗作為主題，採取視訊會議交流方式與菲律賓進行相關分享經驗，期望透過本次視訊會議持續於新南向國家推動交流，展現我國醫衛軟實力。

李伯璋表示，COVID-19疫情期間健保署發揮組織韌性，優化「健保醫療資訊雲端查詢系統」功能，開發即時警示系統完整掌握就醫民眾TOCC(旅遊史、職業別、接觸史、群聚史)，透過數位科技，成功防堵疫情蔓延。

除此之外，健保署更以「優化健保雲端醫療網 實踐科技防疫新典範」專案代表臺灣參加2020年第四屆亞太區數位轉型大獎(IDC DX Awards)」競賽，榮獲「亞太區及臺灣最佳韌性組織獎」殊榮，讓臺灣的防疫成就備受國際認同，成為全球各國防疫新典範。

(中時 )