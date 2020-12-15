老翁家屬在臉書社團PO文感謝嘉義客運司機賴信慧和不知名的乘客。（呂妍庭翻攝）

嘉義客運司機賴信慧14日上午行經北港路時，車上王姓乘客突然昏過去，他太太著急在旁呼救，眼看情況危機，恰巧路程距醫院很近，賴信慧直接把王姓老翁載到衛福部嘉義醫院，並和醫生、保全把老翁送進急診室，雖最後老翁仍不治，但家屬在臉書感謝司機等人的幫忙，讓他父親在人生最後一刻遇到世間最美的風景。

老翁家屬在「嘉義市大小事」發文，寫道「14日早上9點10分，從嘉義縣太保開往嘉義的客運司機及同車乘客，您們應許我母親最無助的呼救，一路直達開到衛福部嘉義醫院急診處將我父親抬進去搶救，藉此平台，我母親和我萬分誠摯地感謝您們的善心義舉，當天中午，我父親已經無病無痛離苦得樂，非常謝謝大家讓他在人生最後一刻遇到這個世間最美的風景，善心人，祝福您們身體康健平安福壽。」

家屬的PO文引發上千網友按讚回應，賴信慧接受媒體訪問時，也還原當時狀況，賴信慧說，當時聽到婦人驚惶表示「丈夫昏倒了」，因嘉義醫院距離不遠，他評估叫救護車可能比較慢，決定直接開到醫院，約7分鐘客運就到醫院門口，因車子進不去，他一把車子停下來，車上1名乘客馬上下車到急診呼救並推來輪椅，最後由他和醫師、保全把老翁搬上輪椅送醫急救。

得知王姓老翁未能獲救，賴信慧說「太可惜了」，自謙地說「這是能力範圍的小事！」，指公司平常教育訓練就有要求，遇到乘客需要幫忙，當然要在能力範圍內全力協助，這應該是每個人都會做的事。

(中時 )