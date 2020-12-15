合庫第二家金鑽理財旗艦店開張，紮根大台北高端理財。合庫金旗下合庫銀行15日舉行旗下第二家「金鑽理財旗艦店」的揭牌儀式，合庫以位於中崙總部大樓的總行營業部來打造合庫的財管據點等級裡最高規格的金鑽理財旗艦店，未來將成為進行大台北地區高端理財的大本營。

合庫營業部同時也是合庫銀的第1家數位體驗服務分行，包含遠程視訊櫃台(VTM)、指靜脈 ATM 無卡提款、互動電視牆、iPAD、行動eATM轉帳及機器人服務等均在提供之列，如今從數位分行功能擴大成為金鑽理財旗艦店。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，合庫發展財富管理業務已近20年，94年起即在全台陸續成立15家理財旗艦店，提供客戶優質理財服務，現在為了滿足客戶資產配置、家族理財及傳承接班等三大最新需求，因此更進一步成立「金鑽級」理財旗艦店。

合庫銀行副總顏武雄15日致詞時表示，合庫今年9月於新竹科學園區分行成立第1家金鑽理財旗艦店後，財管業績已大幅成長，可說深獲在地客戶肯定；而15日開張的第二家在營業部的金鑽理財旗艦店，正位於敦北金融辦公商圈，交通便利，往來客戶族群及業務種類多元，同時營業部配置5間理財諮詢室，打造舒適隱密的服務環境，便於家族型理財客戶使用，亦特別匯集菁英理財專員團隊，為客戶量身打造優質的理財規劃方案，以滿足客戶「一站購足」的理財需求，並協助家族成員財富代代相傳。

合庫現有客戶超逾800萬，國內營業據點270家為通路數最多的商業銀行，客戶數與據點均為合庫推展財管業務的優勢。雖然今年疫情衝擊全球金融市場，合庫財管業務表現依舊耀眼，合庫指出，信託理財前11月已創下歷年最佳成績。

對於瞄準高資產客群，自108年中推出的「傳家寶家族理財」方案，合庫也引述最新統計指出，一年半來已服務800多個家族戶，管理總資產達新台幣424億元，這些高資產客戶除可享有投資前的資訊建議及投資後的即時管理、資產配置檢視，並享有專屬優惠。

為了服務高端客群之外也發揮跨業行銷的效果，合庫並在11月24日正式推出「金庫幣」會員平台，即在家族理財上大幅增加回饋，只要是合庫家族理財戶，依照級距，即回饋最高達16,000點的尊榮禮以及每年的維持禮。另外，不論是家族理財的主戶或從戶，每年生日更能獲得最高4,000點的生日禮。

除了持續成立多家「金鑽理財旗艦店」，合庫還將進一步結合庫金控旗下人壽、投信、證券、票券等子公司、海外24家服務據點等全球資源，整個金控集團國內外全體總動員，來積極響應「亞洲高階資產管理中心」政策，提供量身訂作財管服務。

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