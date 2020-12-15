和碩董事長童子賢：和碩的「農忙」可望一路延續到農曆年前 21:512020/12/15 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緯創印度新廠事件餘波盪漾，和碩董事長童子賢認為，業界產能從中國移出、往東南亞擴散的大趨勢，不會因為緯創事件而改變，和碩印度廠設立在距離清奈車程半小時之處，明年下半年投產的進度也沒有因為緯創事件而受影響，而在近期又傳出雜音的iPhone供應鏈方面，他則表示，和碩的「農忙」可望一路延續到農曆年前。 永豐ESG講座 創SROI社會影響力 緯創印度廠暴動 陸媒：想取代中國製造 只能靠2字 (工商 ) #緯創 #和碩 #董事長童子賢 #農忙 #延續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華碩輔導新創 推進AI智慧零售升級 13:582020/12/15 財經 南臺科大歡慶51歲 再創高峰 04:102020/12/15 產業特刊 中華醫大王禹璁 獲「技職之光傑出獎」 17:472020/12/15 寶島 兆豐證券榮獲「2020卓越證券評比」最佳客戶推薦獎 18:392020/12/15 財經 德翔海運 年獲利拚50億新高 04:102020/12/15 財經要聞 緯創印度廠暴動 蘋果追查原因 04:102020/12/15 財經焦點 1分鐘讀財經》產能滿載台積電傳漲價 明年業績有感衝高 08:152020/12/15 財經 曾逼辭聯電董座 張忠謀與曹興誠30年後一握泯恩仇 20:342020/12/15 財經 《半導體》聯發科今年營收衝百億美元 蔡明介自詡「現役半導體老兵」 14:492020/12/15 財經 罹癌勇士鬥病魔 綻放生命光彩 04:102020/12/15 藝文副刊 《鋼鐵股》中鋼二號高爐第四爐代 完工投產迎旺季 16:482020/12/15 財經 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 緯創印度廠暴動 陸媒：想取代中國製造 只能靠2字 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 老將不是叛將！一念之間讓台積電稱王 蔣爸揭密回鍋中芯關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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