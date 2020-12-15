緯創印度新廠事件餘波盪漾，和碩董事長童子賢認為，業界產能從中國移出、往東南亞擴散的大趨勢，不會因為緯創事件而改變，和碩印度廠設立在距離清奈車程半小時之處，明年下半年投產的進度也沒有因為緯創事件而受影響，而在近期又傳出雜音的iPhone供應鏈方面，他則表示，和碩的「農忙」可望一路延續到農曆年前。

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