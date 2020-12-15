台中一名醫師車震已婚超市女店員，遭女店員丈夫提告求償，被判賠30萬元。判決書中寫到，醫師月收7萬，戴綠帽的人夫從事汽修工作，月入10多萬，醫師收入慘輸汽修技師，引發討論。律師林智群也證實，收現金的行業，比如水餃店、菜市場攤販或汽車維修員，賺的錢不會比醫師、律師少，更有網友爆料，大菜市場賣肉的年收5000萬元！

台中一名醫師阿光（化名），去年5月間因為常到一家連鎖超市購物，結識了已婚店員小貞（化名），2人進而發展出婚外情，常相揪在路邊、超市停車場的車內激戰，還會互傳親密訊息包括「自己要吃飽飽」、「想妳」等，小貞丈夫得知2人不尋關係氣炸，怒向阿光提告求償200萬元，台中地院審理後，判決阿光應賠償小貞丈夫30萬元，可上訴。

判決書中提到法官審酌兩人收入，醫師月收7萬，小貞丈夫則是從事汽修工作，月入10多萬，醫師收入慘敗，引發討論。

律師林智群在臉書表示，「醫師月薪7萬，這應該是總醫師的薪水吧？主治醫師的話應該沒那麼少」，不過他說因為工作關係，常常接觸各種行業的人，收現金的行業，比如他常去的水餃店、菜市場攤販或汽車維修員（特別是老闆），賺的錢不會比醫師律師少。

網友也紛紛回應：「新竹大菜市場賣肉的年收5000，賣菜賣水果的年收2000，醫師狂敗（我是醫師）」、「嘉義賣早餐的朋友光一檔金融股股利就100多萬 。每年也是放長假出國玩」、「工作上會接觸到別人的財力證明。之前真的也看過收現金的汽修技師，也是30出頭，可是他的收現工作存摺已達8位數⋯⋯而且有車有房(差點叫人家爸爸)」。

還有人說：「台灣算是比較藏富於民，很難估算的，看過生意還不錯的便當店，因為認識裡頭的員工，所以大概知道每個月光員工薪水支出就超過30萬，還有賣小吃的跟我說其實保時捷很便宜啊，沒有想像的貴」。

(中時新聞網)