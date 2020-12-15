美國之音報導，由多國國會議員組成的對華政策跨國議會聯盟(IPAC)15日敦促所在國的外交部長發表聲明，支持澳洲抵制中國的欺凌和脅迫。

稍早前，中國官方媒體證實，國家發改委下令全面開放煤炭進口，但繼續限制進口澳洲煤炭。

中國當局還在上星期宣布對從澳洲進口的葡萄酒徵收臨時反補貼稅保證金。11月底，中國政府已對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅，稅率在107.1%-212.1%之間。

自澳洲在今年5月提出要國際社會對新冠病毒源頭展開獨立調查的呼籲以來，中國當局就一直刁難澳洲。至此，中國對澳洲的報復已經全面鋪開，被禁商品涉及煤炭、大麥、葡萄酒、海鮮、糖、木材、肉類等。

對華政策跨國議會聯盟星期二在一份推文中說，18個聯盟共同主席將敦促本國外長針對中國的欺凌發表聲明，稱已經收到致外長信的國家和組織包括加拿大、捷克、丹麥、法國、德國、義大利、紐西蘭、英國以及歐盟。

此前，對華政策跨國議會聯盟在全球發起購買澳洲葡萄酒的聯合行動，幫助澳洲葡萄酒行業渡過難關。

美國白宮國家安全委員會作出了積極響應，稱白宮會在一個聖誕節前的酒會上為嘉賓特別獻上澳洲葡萄酒。

美國總統當選人拜登提名出任國家安全顧問的蘇利文(Jake Sullivan)也表態支持澳洲。他12月初在一份推文中說，「澳洲民眾在捍衛全球自由民主的過程中，已經做出了很多的犧牲。恰如過去一百年來的例行，美國今天依舊同我們的盟友澳洲肩並肩站在一起，共同推進我們共享的安全、繁榮、以及價值和理念。」

(中時 )