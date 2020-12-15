Noritake春花蒔繪17件組，以金漆、螺鈿、金、銀和蛋殼裝飾，一件單品需耗時約六個月的時間製作，136萬元。（旺代企業提供）

OKURA 2021牛年生肖盤，牛載百福16.5cm，1萬4600元。（旺代企業提供）

德國麥森瓷器愛樂生肖杯，牛轉乾坤，畫家安德斯•賀騰以輕鬆幽默的筆法繪製而成，3萬5350元。（國裕生活提供）

疫情之下將頂級客層留在台灣，使得頂級奢華家居藝品下半年銷售成績亮眼，年末送禮旺季前推出新品刺激買氣，如旺代企業爭取日本百萬瓷藝品來台展售，並邀請前台視主播張宇站台，國裕生活則推薦詢問度超高的德國麥森瓷器「愛樂生肖杯」，精細的筆法配上潔白的瓷器，不論送禮或自用都適合。

旺代企業發表Noritake、OKURA新品，其中最受矚目的是現存一件的「富貴祥虹」，及首次曝光的「春花蒔繪」下午茶組，但Noritake特別推出的「招財貓頭鷹」陶版畫、「圓滿牛」手繪盤，具有吉祥寓意又應景，十分符合華人送禮、收藏喜好，預估將深受消費者喜愛。

而德國麥森瓷器畫家安德斯•賀騰，特別為中國新年創造愛樂生肖杯組，將十二生肖化身為頂尖樂隊演奏家，如談手風琴的飛龍、單腳執長笛的公牛等，以輕鬆幽默的筆法將傳統的十二生肖，帶出一點歐洲童話感，優雅不失童趣。

(中時 )