中天YT頻道。

中天新聞近期遭NCC拒絕換照，轉進網路新媒體後，Youtube頻道訂閱人數持續上升，從140萬飆升至218萬。政治網紅四叉貓劉宇，也曝光中天轉戰新媒體後，頻道斗內(贊助、捐獻，Donate)數字短短5天就突破百萬，並預測大約下週以後中天就能穩佔台灣冠軍寶座。

四叉貓15日在臉書發文指出，據《PLAYBOARD》統計平台資料顯示，中天關台後轉戰ＹＴ頻道，短短五天聊天室被斗內的金額超過一百萬，目前已經衝到全台灣YT頻道斗內總金額排行榜的第六名，他估計約下週之後，中天就能穩佔台灣冠軍寶座。

台灣Youtuber斗內排行。(圖/翻攝自 PLAYBOARD)

他還指出，這只是YT頻道的直播聊天室斗內總金額，並非廣告收益，而斗內的先決條件，必須是有開YT直播功能才會有，而YouTube從2017年的1月開始推出斗內功能，但是台灣排行榜上許多頻道，都是一年多前（去年選舉時）才竄起，而目前排行榜統計是計算該頻道創帳號至今的總金額。

而觀察排行榜截至12月15日統計可發現，目前第一至四名皆為挺韓直播主「陳品宏」、「鈞鈞12點直播」、「高雄林小姐」、「高雄歷史哥」，第五名為媒體頻道「觀點」。第六名為「中天電視」、第七至十名分別為「Annin Miru Channel」、彭文正主持「政經關不了」、「江湖」、桃園市議員詹江村「村長」。

中天關台後轉戰ＹＴ頻道， 短短五天聊天室被抖內的金額超過一百萬， 目前已經衝到全台灣ＹＴ頻道抖內總金額排行榜的第六名， 我估計大約下週以後中天就能穩佔台灣冠軍寶座． === 1.抖內 =... 由劉宇發佈於 2020年12月15日 星期二

(中時新聞網)