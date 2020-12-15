堅果近幾年被視為「超級食物」，充滿有益健康的脂肪、蛋白質、維生素及礦物質，是最佳的營養來源，衛福部飲食指南也建議，每日至少攝取1份堅果！提倡「健康從蔬食開始」的蔬食領導品牌「寬心園」，攜手精品堅果品牌「可夫萊堅果之家」，首度聯名推出主打週週健康的「精品堅果禮盒」搶市。

可夫萊副總經理徐晉棠表示，「可夫萊」秉持天然養生、無添加的經營理念，在市場上不僅擁有一群忠實客戶，2020年更是第55屆金鐘獎唯一食品贊助商。

他強調，「可夫萊」有三大堅持，一是使用當季採收原料，絕無化學添加物；二是採用友善食材的烘烤方式，八小時低溫慢焙，保留食材的原色原味及較多的營養；三是結合專利雙活菌，品嘗美味同時補充活性益生菌。

可夫萊本次與寬心園共同推出聯名商品「雙活菌什錦堅果」，目標鎖定訴求健康、養生的寬心園優質客戶。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，經內部意見分析表統計，寬心園的顧客高達9成的顧客是喜歡天然、健康的族群，本次與「可夫萊」聯名合作，特別針對寬心園顧客，量身打造週週健康的堅果禮盒，一盒裏面有7包堅果隨手包，每包裏面均有核桃、杏仁、腰果、開心果、胡桃，另添加了雙活菌（納豆菌、乳酸菌），可放在包包、車上等，隨手可得每日該攝取的堅果量，送禮自用兩相宜。

寬心園與可夫萊跨界聯名，預期疫後消費市場健康意識提升，業績可望持續穩定成長，預估伴手禮業績將因此成長3到5%。

受到疫情影響，國人明年農曆年可能都得留在國內過年，預期伴手禮市場需求暢旺，寬心園今年推出新品「富貴糕」搶市。

寬心園廚藝總監施建瑋表示，「富貴糕」的堅果，是使用8小時低溫烘焙、鎖住堅果營養的「可夫萊」雙活菌專利堅果，另添加納豆菌及乳酸菌，是市面上最頂級的堅果，為富貴糕帶來香脆的口感；台灣本土柴燒桂圓，古法烘培，香氣層次豐富，口感Q彈，而糕體以台灣在地水磨糯米調配而成，另加上遵循古法的純正麥芽糖，晶瑩剔透，甘甜芳香滋味。

(工商 )