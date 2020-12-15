台達宣布藍牙平板PA1燈具獲得台灣首張UL IoT安全評等（UL IoT Security Rating），成為全球首款獲得UL IoT安全評等的智慧燈具。台達電表示，藍牙平板燈具可透過手機控制個別燈具，可節省佈線成本同時增加應用彈性，並成為智慧建築的資訊骨幹，台達電認為，此次PA1藍牙平板燈具獲得國際級資安驗證，將幫助全球市場的拓展。

台達電表示，藍牙平板燈PA1所搭配的燈具軟體，支援金鑰、加強安全性，通過UL IoT安全評等銀級驗證，台達電藍牙平板燈系列產品皆符合Bluetooth SIG Mesh Profile規範，內建的台達「智互聯」燈控系統具有去中心化自主控制技術，可透過手機藍牙連線開關、調整色溫及亮度、設定場景及群組規劃，不受迴路限制亦不需複雜設定，即可對單燈進行群組或個別控制，除了節省佈線成本，更能增加應用彈性，是許多設計師的夢想。在藍牙的基礎上，燈具之間可自組成節點綿密的IoT網路，成為智慧建築內資料採集、室內定位、資產管理等相關加值服務的核心骨幹。

近年來物聯網應用飛快增加，許多專家都提出資訊安全的警告，所有的設備只要與網路相連都可能成為被駭的破口，台達電表示，台達電重視物聯網設備的資訊安全，並在國家發展委員會及財團法人電信技術中心（TTC）的輔導下，於台灣率先申請嚴密的全球性UL IoT安全評等驗證，此次驗證即針對包括安全軟體更新、資料加密、安全通訊、系統管理等七大類別進行20餘個測試項目，將能為全球客戶提供更安全可靠的物聯網設備。

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